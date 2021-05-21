【愛傳媒葉毓蘭專欄】5月19日下午開始全國的防疫都提升到三級警戒，政府對防疫警消、執法人員的安全、支援，絕對都還要嚴加再防範。我今天在司法及法制委員會質詢法務部長蔡清祥及行政院政務委員郭耀煌，要求政府絕不能讓警消倒下了。

17日新北土城就有不願配合戴口罩、實聯制的民眾，與超商店員發商肢體衝突，打到頭破血流。

這個疫情緊張的時期，絕大多數國民都願意配合，但除了警察、店家勸阻，檢察官有沒有辦法作為落實防疫規定的後盾？

蔡部長只回答我，一般防疫違規屬於行政罰，需有其他犯罪行為檢察官才能介入，態度偏向消極，令人失望。

目前警察施打的疫苗比率約僅占警察整體的0.485%，低於國軍的接種比例3.85%，對員警的保護怎麼足夠？先前，在本人要求協調下，盡量優先讓萬華所有員警都能接種疫苗，但其實全臺各地警察都有這個需求！

我也質詢法務部，親綠媒體人周玉蔻三番兩次洩漏疫情資訊，1月時洩漏三個有關確診個案，17日比指揮中心記者會提前洩漏當日確診數。

但是類似的情形時，政府就恫嚇臺北市議員徐巧芯亂散佈疫情相關資訊，雙重標準的執法，對防疫是有助？還是有害？周玉蔻女士要取代陳時中部長成為指揮官嗎？

目前臺灣的醫療能量是不是到極限了？游淑慧台北市議員接獲陳情，有人民確診後2天都等不到救護車，呼籲不要把病患放在家，人民除了被動配合防疫規定與宣導外，還能怎麼辦？

最後，郭政委為了推動成立數位發展部來立院備詢，但政府利用數位、科技，為防疫做了些什麼？

雖然行政院公布最新實聯制度，但是實聯制的並不是新的，為何之前政府想不到統一收件的實聯制，要個別店家自己記錄，到19日才推出新的做法？

很不幸地，19日全國的防疫提升到三級警戒，政府這樣的防疫作為，真的有超前部署嗎？

作者為立委、前警大教授

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(中時新聞網)