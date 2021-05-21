【愛傳媒葉元之專欄】民進黨為了打侯友宜，結合基進黨大量散布假消息，試圖製造社會混亂，謀取政治利益。

謠言一〈以林靜儀羅致政為首〉：衛福部在北中南各有13家、8家、18家集中檢疫所，共4500間，台北市也有230間，只有新北市沒有，侯友宜爛。

事實是：集中檢疫所本來就是由中央統一徵用調度，新北市也有林口、烏來、萬里三處，也是交給中央，去年大陸包機回台就是送烏來。今年一月，侯友宜還曾將新北100間防疫旅館，提供給衛福部，讓中央做為集中檢疫所。

台北市的集中檢疫所，也是一樣情形，被算入中央北區的13家以內。

謠言二：基進黨造謠，高雄專責病房有2541床，新北市只有283床，侯友宜爛。

事實是：專責病房是各醫院提供，醫護人員一天的津貼一萬元，必須報衛福部核定，經費由中央支應。

目前全國專責病房1600床左右，基進黨卻說高雄的量有2541床，比全國還多，是有把異度空間的量算進來嗎？

正確的數字，高雄的專責病房是260床，基進黨因為無知，把集中檢疫所及防疫旅館的床位全算進去，才有2541床。

民進黨防疫造成破口，不知檢討，卻在這時候造謠攻擊幫忙補洞的地方首長，打洞的人嫌補洞的人太慢，做賊喊捉賊。但造的謠漏洞百出，都不用功，希望警方快去查水表。

作者為新北市板橋區市議員

照片來源：作者臉書。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。

(中時新聞網)