【愛傳媒黃珊珊專欄】防疫的工作刻不容緩，每天的資訊也都一直在更新，柯市長也下達行政命令，凡是台北市內的超市、夜市、地下街、攤販集中場、市場等飲食類攤商，一律都要改成外帶或是外送，減少在外有開口式的活動，降低飛沫傳染的可能性，我知道台灣的美食很吸引人，但短時間內沒辦法即時享受熱騰騰的美食，為了緩解疫情，大家也只能忍耐一下。

另外，北市府5月20日也要求全市各大醫院，若替民眾檢測PCR，同時必須施做「快篩」，就是不希望在檢測結果出爐的等待期間內，有可能陽性的民眾在外移動，造成感染擴散。

還是有好消息要和大家說，開設快篩站一週以來，我們所篩檢出的陽性率持續下降中，到5月19日已經下降到4.6%，近七天下來的平均是7.6%，代表大家的忍耐是看得到效果的！我們一起努力！

我們每天製作的圖卡和影片都包含了當天北市府宣布的重要防疫資訊和媒體提問，歡迎大家一起分享，讓更多的人得到最準確、最真實的防疫消息！

作者為台北市副市長

照片來源：作者臉書截圖。

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(中時新聞網)