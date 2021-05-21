巴西東北部馬蘭豪州（Maranhao）政府今天確認，在香港登記的貨輪「山東大智號」（MV Shandong da Zhi）發現6例感染印度變種病毒株B.1.617的確診病例。

馬蘭豪州衛生廳長魯拉（Carlos Lula）今天在記者會指出，「山東大智號」貨輪15日抵達馬蘭豪州沿海，一名印度籍船員因出現感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）症狀，被送進首府聖路易斯（Sao Luis）一家私人醫院隔離，情況穩定。

這艘貨輪一共有24名船員，經篩檢後確認有14人感染武漢肺炎，12名無症狀，2名輕症；包括在醫院隔離的印度籍船員，共有6人感染最初在印度發現的變種病毒株B.1.617。

魯拉還指出，另有約100人曾與這些船員有過接觸，將接受追蹤觀察。衛生部和國家衛生監測局（Anvisa ）也派遣技術小組前往馬蘭豪採取因應措施，確認所有船員都被隔離，且不允許貨輪停靠。

在官方確認這6例感染變種病毒株B.1.617的確診病例之前，已有跡象顯示印度變異株可能入境巴西。

首先是5月10日，巴西鄰國阿根廷宣布發現2例感染B.1.617的確診病例，患者是2名曾前往法國巴黎旅行的未成年者。由於巴阿兩國之間人流不斷，印度變異株入境巴西的風險大幅增加。

米納斯吉拉斯聯邦大學（UFMG）病毒學家馮賽卡（Flavio da Fonseca）指出，巴西沒有能夠遏阻新變異種病毒入境的防禦系統，必須加強邊境監控，測試出入港口和機場的人流。

國家衛生監測局在5月初建議聯邦政府採取更有力的措施，例如禁止來自印度的航班抵達巴西。但國家公報14日才公布一項辦法，暫時禁止來自印度、南非、英國和北愛爾蘭的乘客入境。

馮賽卡表示，第2波疫情才開始出現減緩跡象，印度變異株可能抵達巴西讓疫情再度惡化，更加令人擔憂；未免這種情況發生，巴西不僅應該更好地照顧邊界，還要推促廣泛快捷的基因組監測系統。

馮賽卡強調，巴西需要中央協調抗疫行動，通過船隻和飛機抵達的受感染者可以在巴西境內傳播新變種病毒之前被識別和隔離，遏止可能形成新的疫情傳播。

雖然B.1.617可能對巴西構成新的威脅，但沒有人知道它是否能夠與目前主導巴西疫情的瑪瑙斯變異株P.1競爭，就像英國變異株B.1.1.7和南非變異株B.1.351，雖然也在巴西出現，但它們對巴西疫情的影響不大，有別於在其他國家發生的情況。

聖保羅大學熱帶醫學研究所病毒學家李威（Jose Eduardo Levi）認為，目前瑪瑙斯變異株更讓他擔憂，因為它可能比印度變異株更具傳染性；況且還有可能出現自P.1衍生的二重，甚至三重變異株。

李威指出，無論是針對哪一種變異株，諸如保持社交距離、戴口罩、勤洗手和避免群聚等個人防護措施應當繼續，還有接種疫苗也必不可少。

(中央社)