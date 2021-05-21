阿斯特捷利康（AstraZeneca）新冠疫苗

據英格蘭公共衛生署（Public Health England）估計，接種兩劑阿斯特捷利康（AstraZeneca）新冠疫苗，阻止出現症狀的效力可達90％。不過，它也提醒，目前還沒有足夠的數據顯示，這就是決定性定論。

據路透和《每日郵報》（Daily Mail）21日報導，「疫苗大臣」扎哈維（Nadhim Zahawi）說，要擊敗新冠病毒，再也沒有比疫苗更好的武器。他並強調，第二劑疫苗對確保有最強的保護力，並使生活恢復正常來說很重要。

此外，獨立專家也讚揚研究結果，說阿斯特捷利康是全球對抗新冠肺炎大流行的「關鍵武器」。而就在公布相關結果的同一天，英國醫療監管機關同意，讓美國輝瑞（Pfizer）疫苗在施打前，能在正常冷凍狀態下保存31天，而不必像原本要求的，要在極冷的狀態下保存，並必須在解凍後5天內使用。

雖然在新冠肺炎疫情衝擊下，英國是全球死亡病例最多的國家之一，但也是最快接種疫苗的國家之一，獲得了許多有關接種疫苗的數據。

(中時新聞網)