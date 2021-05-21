台股從前四個月全球最強，本月變全球最弱，A股弱了好幾個月後在本月轉為上漲，美股則是反映經濟重啟的通膨風險反覆打底。面對全球股市多空隨疫情進程與疫苗覆蓋率而出現板塊挪動。統一全球新科技基金經理人郭智偉表示，當通膨議題開始鈍化，就是股市反彈回升時刻。想要分散區域穩健布局的人，可選跨國股票型基金。

據統計，投信跨國股票型基金定期定額扣款規模榜單，前十大基金在長期績效都有不錯的表現，類型則向來以大中華股票型最受歡迎，以最新的4月定期定額扣款金額前十大來看，大中華及中國A股基金就有七檔，以統一強漢基金扣款金額1.15億元、扣款筆數2萬筆居冠，另外像復華及國泰也各有一檔基金扣款金額逾億元。人氣居次類型為全球股票型基金，且以聚焦科技題材為主。

投信跨國股票型基金定期定額扣款規模前10大依次為:統一強漢復華中國新經濟A、國泰中國內需增長、摩根中國A股、統一全球新科技、統一全球智聯網AIoT、群益華夏盛世、安聯中國策略、復華全球物聯網科技、國泰中國新興戰略。

統一全球新科技基金經理人郭智偉表示，當通膨議題開始鈍化，就是股市反彈回升時刻。郭智偉強調，美股企業獲利仍在攀升階段，全年上看42%，利於驅動股市上行，且大型股具護城河優勢，表現將優於中小型股。在疫情受控下，美國民眾逾2兆美元的超額儲蓄將加快釋出，下半年將有一波報復性消費熱潮。

此外，5G與高速運算等新興應用對先進製程的強勁需求，半導體設備市場續旺。目前市場對科技業的雜音主要在庫存擔憂，但半導體設備投資加速中，預估今年成長率22%，且庫存水準仍低於歷史平均，中期成長動能強勁。

(時報資訊)