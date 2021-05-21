從2018年美中貿易戰開始，華為的手機部門遭美國多次制裁，全球市占率持續下滑，直接影響華為的獲利表現，且去年底全球出現晶片荒，整體營收更受到嚴重衝擊，華為消費者業務CEO余承東在微博上哀號，美國四輪制裁讓業務發展舉步維艱，很多產品因制裁無法生產，導致嚴重缺貨。

新浪財經報導，余承東在微博上分享華為最新商品，同時向網友們大吐苦水，「美國四輪制裁讓我們的消費者業務舉步維艱，這是我們還能夠做的商品，因為制裁的限制，很多產品無法生產導致嚴重缺貨，實在是對不起消費者的厚愛與期待。」

美中貿易戰開始後，華為成為美國制裁的首要目標，川普政府時期，先發布行政命令，以國安威脅為由，禁止美國企業使用華為的通信設備，並透過實體清單限制華為向美國企業購買技術與生產設備，從市場端與生產端雙面夾擊華為。

拜登上任後，制裁力道並沒有緩解，延續川普的行政命令，限制華為在美的發展空間，同時國會也開始調查，是否有美國企業無視實體清單，持續提供華為設備與技術。

多重的制裁讓華為苦不堪言，這也不是余承東第一次公開哀號，4月余承東就曾表示，美國的制裁一輪比一輪還狠毒，把華為手機部門逼入絕境，高端市場被蘋果搶下，中低端市場又讓給三星、小米及OPPO等企業。

根據華為第一季營收報告，整體營收1500.57億人民幣（下同），雖不如去年同期的1806.14億，整整下滑16.9%，但獲利比去年同期成長26.7%，來到168.5億，不具名的華為高管曾透露，手機部門受美國制裁嚴重打擊，只好加強成本控管，並提高5G專利費用的收入，盡量縮小制裁帶來的損失。

(中時新聞網)