Draymond is a mf — Damian Lillard (@Dame_Lillard) May 20, 2021

就算還沒輪到他們打季後賽，拓荒者「雙槍」利拉德、麥科倫似乎等不及了！針對20日附加賽最後關頭，詹姆斯遭到「追夢」卓雷蒙格林打臉倒地，麥科倫率先狂酸詹皇是年度最佳演員，沒想到利拉德同時間發推，「卓雷蒙格林是個混蛋(MF)！」

眼見自己這個推文引發相當大的迴響，利拉德也在今天再次發推澄清，「那句話是在稱讚卓雷蒙格林，你們所有人真的不可理喻。」擺明就在「硬凹」自己的批評，但在美國這個字眼可以代表辱罵，也可表示稱讚，利拉德明顯在玩文字遊戲。

畢竟利拉德跟卓雷蒙格林之間關係還算不錯，今年1月還曾傳出利拉德鼓吹拓荒者高層，趕緊跟勇士挖來格林補強拓荒者內線攻守戰力，他確實沒必要公開辱罵格林，只是他選擇用如此強烈的字眼形容格林，難怪造成外界那麼大的誤會。

只是利拉德與麥科倫真的太閒了，挑在附加賽時間先後爆出如此充滿爭議的言論，畢竟他們在季後賽首輪即將遭遇「小丑」約基奇領軍的金塊，想要趁現在搶些新聞版面或話題，也算無可厚非，只希望拓荒者不要再「一輪遊」就好了。

(中時 )