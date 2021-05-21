昨（20日）是一年一度的520，許多人都在社群網站上放閃照曬恩愛，感性的浪漫告白閃瞎不少人，被封為「零負評女神」的林依晨，不僅曬出一系列美照之外，更罕見應景發文，呼籲粉絲們對身邊所有的人都能「且愛，且珍惜」，立刻引起大批網友共鳴。

林依晨在一年一度的520當天，在社群網站除了曬出美照之外，也分享一系列戶外踏青的風景照，不同於其他人放閃曬恩愛，她則是平靜表示：「看似特別的日子，其實和過去的每一天沒有兩樣，然而，疫情早已讓不尋常成為日常。」更強調「520，我愛你」可以是指對情人、家人、友人的愛，也能是哺育我們的大自然、其中的生靈、及其示現給我們的種種美好與真理，接著更呼籲所有人「且愛，且珍惜」。

林依晨感性的一席話，短短時間吸引上萬粉絲按讚，更紛紛留言：「願我們身邊的人都安好，一起加油，台灣加油」、「謝謝妳的正能量，一起加油，保護彼此」、「保護彼此，讓大家平安渡過這次危機」、「希望全球疫情早日解除，全世界平安」，但也有人趁機向她告白：「喜歡你的愛，已成為我日常中不可缺少的了」。

之前網路瘋傳林依晨「早起哏」，指她早上4時30分就起床，接著做家事、向公婆請安，讓不少人心疼她在婚姻裡有點委屈，對此，林依晨則是親上火線回應：「我不卑微，他也不渣」為題，替老公跟夫家緩頰。

(中時新聞網)