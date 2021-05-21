台南山區高溫太陽大，來不及套袋的芒果遭曬傷。(李彥賞提供／劉秀芬台南傳真)

今年台南芒果產區遇乾旱，花雖開得多，結果率不錯，但近日高溫芒果遭曬傷，而且缺水灌溉區傳出芒果個頭偏小，農民收入可能受影響，加上受疫情嚴峻，部分芒果行銷推廣活動可能取消，農民心裡七上八下非常不安。

由於今年芒果花大開，不少農民期待今年大豐收，無奈高溫加乾旱，山區農友水井水愈抽愈小，溪邊、農塘的水也都抽乾，先傳出部分芒果有空包彈情形，近兩星期來南化、玉井、曾文水庫山區烈日高照，常常是全台高溫排名前10名，尚未套袋芒果遭日燒，近來農友也發現芒果個頭偏小，還沒長大就熟了。

南化區芒果產銷班第75班班長呂建明說，雖然部分農友有抽井水灌溉，但水分仍然不足，很多農友缺水農地的芒果樹乾脆「棄養」，灌溉不足的芒果個頭目前看起來偏小，往年愛文芒果400克以上的幾乎可占6、7成，今年愛文300克左右的可能有3分之2，對外銷市場非常不利。

「芒果重量差1級，價格幾乎對半砍。」楠西區果樹產銷班第50班班長楊沁涓說，以宅配市場來說，300克左右18顆1箱的愛文，售價是400至450克12顆1箱的一半，而且農民花在管理的時間、人力都不能省，各項資材成本又漲價，今年芒果結得多，但農民總收成量變少，收入同樣堪慮。

楠西區果樹產銷班45班班長李彥賞表示，班員果園早花較多的受乾旱影響較小，以他的果園的愛文來說，雖然有井水灌溉，但是水量愈來愈小，水分比往年少太多，估計會有3、4成狀況不理想。另有45班班員的凱特芒果原本折花做產季調節，沒想到乾旱愈來愈嚴重，那一區也直接放棄。

農委會台南區農業改良場副研究員石佩玉說，今年芒果受乾旱影響，確實有果實過小的情況，雖然5月下旬預計有另一波降雨，若果核已經開始硬化，對芒果長大幫助不大，尤其是晚生種的凱特、慢文等，若再無充足水分，影響更大。

台南市農業局表示，對於芒果季的促銷活動、芒果評鑑賽，都在規畫中，如果受疫情影響而取消大型活動，也會加強外銷、企業認購、電子商務平台等促銷，不讓農民一年來的辛苦白費。

(中時 )