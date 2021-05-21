全國疫情攀升第3級警戒，雙北成為重災區，北市昨傳出有社會局所屬社福中心社工核酸檢測（PCR）確診，市府考量該辦公室空間開放、空調共用，緊急匡列相關接觸者32人，其中31人快篩陰性，另1人則已施打疫苗，所屬大樓也在近日全面清消。

社會局表示，據調查，需居家隔離的接觸者社工、社區派工及替代役共計32人，其中31人立即進行快篩，檢測結果皆為陰性，另1人已接種疫苗。因為社福中心同仁需14天居家隔離，市府也緊急調派人力前往支援。

社會局長周榆修表示，為了不讓弱勢或個案服務中斷、服務不打烊，社會局日前已依市府規定，安排各科室及社福中心同仁調整彈性上班時間、異地辦公，若有單位員工同仁需要居家隔離或需請家庭照顧假者，都可讓各單位彈性調整支應。

為讓傳出確診的社福中心補給人力，市府將協調中正社福中心備援支應，並請其他社福中心人員一同排班支援。社區弱勢民眾就診所需的醫療掛帳單、物資補給、社區諮詢服務、個案應變救援、弱勢收容安置、緊急生活救助、福利申請、就醫、就業轉介等服務，自即日起均可洽中正社福中心（02-23962340）提供服務。

周榆修呼籲，社工若非必要，全面以電話訪視取代面談訪視，而家訪或居家服務，都須確認服務個案家中是否有確診者、居家隔離等風險，會尋求專業防疫醫療團隊或警消單位全力應援，且已將第一線社工提報「優先施打疫苗名單」，降低服務時面臨的風險。

(中時 )