台股加權指數21日開在16,136.86點，當沖人氣王航運股長榮（2603）、陽明（2609）領軍上攻，面板三雄友達（2409）、群創（3481）、彩晶（6116）同步向上，量增價揚，帶領大盤往上拉升，指數大漲近300點，突破十日線反壓。

美國上周首次申請失業救濟金人數創疫情爆發以來最低，提振市場信心，再加上比特幣結束慘烈屠殺後絕地大反攻，帶動科技類股走強，也激勵那斯達克指數結束連續三個交易日的跌勢。

道瓊工業平均指數5月20日終場上漲0.55％（188.11點）、收34,084.15點。那斯達克指數上漲1.77％（236點）、收13,535.74點。費城半導體指數上漲2.64％（78.84點）、收3,066.11點。

元富投顧指出，台股5月以來融資大減500億元、當沖下降，顯示市場恐慌情緒降低，有利跌深反彈；外資期貨淨空單口數約1.8萬口，外資賣多買少，屬中性操作。

從技術面來觀察，台股下探半年線後反彈，KD交叉向上，區間以15,800～16,200來看待。櫃買指數相對弱勢，跌破季線和半年線，短線拉回整理，區間以185～192點來看待；在疫情升溫下，宅經濟相關股吸睛，焦點股有元太、驊訊、橘子、鈊象、群創。

領先走跌的IC設計股出現止跌訊號，外資由賣轉買，若動能持續，指數有進一步回升機會，指標股看矽力-KY、信驊、譜瑞-KY。

貨櫃三雄陽明、長榮、萬海仍是市場人氣指標，在清洗浮額之後反彈力道強，加上外資持續加碼，領先大盤站上月線，表現亮眼。台股在上沖下洗龐大壓力下，未來將進入高檔震盪格局。

(工商 )