台灣本土疫情狂燒，全國防疫警戒升至第三級，全民戶外一律要配戴口罩，違反者一律開罰3千至1.5萬元。繼一名女網友日前在家門外抽菸被開單後，三重市昨（19日）天又有3名工人在工地脫口罩抽菸遭警方開罰，照片曝光引發網友熱議，有人認為，病毒不會挑人、選地點，支持警方開罰，也有人認為，警方執法太嚴格了。

有網友把工人脫口罩抽菸被員警開單的照片PO到臉書社團「爆料公社二館」，並發文抱怨，員警19日不顧勸阻，執意沒戴安全帽就進入三重某工地，對3名未戴口罩抽菸的工人開單，認為警方執法太嚴格了。

照片中可以看見，2名員警正在工地對3名工人開單，另一張照片則是工人拿著罰單，在鏡頭面前比出不雅手勢，似乎在表達被警方開罰很不滿。

這2張照片在各大社團引起網友熱議，認為警方執法太嚴格的人：「工地內也要抓，那要勞工怎麼帶，只要一流汗，口罩一定全濕啊，上工一天是要換幾個」、「大熱天要怎麼呼吸，特別是還要工作」、「辛苦工人了」。

支持警方開罰的人：「病毒才不會管你是在什麼地方，做什麼工作，只要是人，它就有辦法讓你感染」、「工作戴口罩固然辛苦，但是如果不忍耐，一旦全國封城了，別說戴口罩，連工作機會都沒有」、「等到確診就知道了」、「難怪台灣守不住，就是這種人」。

(中時新聞網)