由於美元走弱，加上對智利礦區工人罷工的擔憂，刺激了買盤進場，致周四(5/20)倫敦金屬交易所(LME)期銅價格上漲。但由於主要消費國中國政府管控大宗商品供需和價格的計畫亦限制了價格漲幅。銅價自5月初創下每公噸10,747.5美元的歷史紀錄高點以來，至今已下跌6%。

中國國務院總理李克強周三主持召開國務院常務會議，指出高度重視大宗商品價格攀升帶來的影響，欲綜合政策保障供給，遏制其價格不合理上漲。分析師表示，在美元下跌和智利銅礦可能會產生罷工危機的擔憂，出現了一些買盤湧進，後續要繼續觀察，如果不能和礦區工人達成協議，工會或將準備進行長期罷工，導致供應吃緊。

終場周四(5/20)報價，倫敦金屬交易所(LME)期錫上漲135美元，報每公噸29,750美元；期鎳下跌174美元，報每公噸17,148美元；期鋅上漲20.5美元，報每公噸2,959.5美元；期鋁下跌19美元，報每公噸2,396美元；期銅上漲46.5美元，報每公噸10,048美元；期鉛上漲42.5美元，報每公噸2,217美元。(商品行情網)

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