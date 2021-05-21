美股消息面：

1.美國截至15日當周，首次申請失業補助人數達44.4萬，按周計算減少約3.4萬，市場預期值為45萬，至於前值修正後為47.8萬。同時，美國4月領先指標上升1.6%，預期為增加1.4%。

2.美元匯價再度走貶，美元指數最後跌0.46%，至89.792位置左右。

3.紐約期金連漲6天，創2021年上漲最久天數。紐約期金收漲0.4美元或0.02%，每盎斯為1881.9美元。紐約現金收漲0.6%，每盎斯為1880.22美元。

4.伊朗核談判有進展，國際油價連跌3天，紐約期油盤中一度跌至61.69美元約3周低點，最後收跌1.41美元或2.2%，每桶為61.94美元，過去2天累計跌4.5%。倫敦布蘭特期油一度跌至64.81美元約3周低點，收跌1.55美元或2.3%，每桶為65.11美元。

5.美財政部表示，若虛擬貨幣交易金額超過1萬美元時須申報，比特幣首當其衝一度受到打擊，目前價位約在41,769.88美元，大漲17.36%。

(時報資訊)