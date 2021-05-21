一名在餐飲業上班的店員21日在臉書發文，指稱因應疫情店內取消內用，但日前老闆同意讓一位老顧客內用，不料伯伯吃完後不戴上口罩，繼續坐著划手機、咳嗽，不僅屢勸不聽外，還將吃剩的冰砸在她身上，讓她難以接受。

一名自稱在餐飲業上班賣甜品、冰品的網友21日在臉書公開社團《爆怨2公社》發文，指稱為因應疫情，全面取消店內用餐，而老闆在19日時，讓一名常客伯伯入內用餐，但伯伯快速完食後，卻不戴口罩邊咳嗽待在店內滑手機逾2小時，不少外帶客人見狀也嚇得朝店外退出，該日向伯伯勸說時，只得到，「我吃完就走啊」的嗆聲。

不料，該位伯伯20日再度來消費，老闆在點單時特別提醒伯伯用餐完要將口罩戴上，但伯伯還是不聽話，甚至對著勸說的另外一位同事嗆說，「我砸妳喔！我砸妳喔！」話才一說完，原PO就被吃剩的甜品砸中，不僅背後衣褲溼透，店內地板也滿是甜品殘渣。

原PO說，當時老闆勸架時一直要原PO冷靜，讓她相當不滿才上網發文，也在文末寫下，戴口罩是目前很重要的防疫措施，不想戴就不要出門，同時也向老闆喊話，「老闆，我們雖然是員工，但我們也有家人也有尊嚴，如果因此染疫了，你能承擔這些後果嗎？」

文章發布網路後，不少網友在留言區替原PO抱不平，要他直接向政府檢舉有民眾不戴口罩，也檢舉店家開放內用，還有網友批評原PO的老闆不懂得保護員工，紛紛勸她趕緊離職。

(中時新聞網)