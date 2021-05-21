中國人民大學國際關係學院教授、習近平新時代中國特色社會主義思想研究院副院長王義桅21日表示。最近一些西方國家急於對衝中國「一帶一路」倡議的心態，越來越明顯。為了應對「中國經濟影響力」，推出替代方案，希望這些不是政客作秀、不是為反對而反對、也不是東施效顰，而是真心從事全球的基礎設施建設──畢竟上層建築決定不了經濟基礎，搞脫鉤和反制是違反市場原則和經濟規律的。

王義桅在《環球時報》撰文指出，先是G7外長會、接著8日歐盟和印度、10日歐盟與哈薩克，都很明顯主張加大基礎設施投資，來對衝中國「一帶一路」倡議。美國之前也宣布類似基礎設施投資建設計畫。預計6月G7峰會，美歐等國也會討論類似「聯通性夥伴關係」計畫。

王義桅認為，西方這些行動和心態，至少說明了三點：

首先，「一帶一路」倡議成事了，西方很著急。

西方口口聲聲把「基於規則的國際秩序」掛在嘴邊，那到底是誰的規則？誰的秩序？當然是西方的。實際上，如果西方的規則、秩序是完美的，「一帶一路」也不可能獲得今天的成就。當今世界在和平、發展、治理、信任這四大領域的赤字有增無減，「一帶一路」國際合作正是彌合這些赤字的。

其次，「一帶一路」倡議做對了，西方也要趕「一帶一路」的時髦。

「一帶一路」倡議聚焦基礎設施建設與互聯互通，現在西方也要搞基建，也要搞聯通，中方對此表態歡迎。只是，西方國內基建都在畫餅充饑，遑論幫助開發中國家？疫苗問題不僅暴露了西方的自私自利，還有西方製造、生產能力不足。更重要的是，美國搞排他性安排，歐盟搞高標準、一刀切，這都不符合開發中國家的國情，也不尊重開發中國家。

再次，師華長技以制華？中方歡迎一起共建「一帶一路」。

其實，西方急於對衝「一帶一路」，並非在於這個倡議本身，而是為了遏制中國。中西進入對等接觸、同質競爭新階段，西方藉反制「一帶一路」，也在學習「一帶一路」，目的是為能夠制衡中國。這也是西方高喊「中國體制威脅」「制度性對手」的潛台詞。

習近平主席在博鼇亞洲論壇2021年年會開幕式視訊主旨演講中指出，「一帶一路」將建設「更緊密的衛生合作夥伴關係」、「更緊密的互聯互通夥伴關係」、「更緊密的綠色發展夥伴關係」、「更緊密的開放包容夥伴關係」，這建設4個夥伴關係，表示中方願意同各方攜手，加強基礎設施「硬聯通」以及規則標準「軟聯通」，暢通貿易和投資合作管道，共同開闢融合發展的光明前景。

王義桅強調，從接觸過的不少西方學者表示，只要相關專案有足夠想像力，如將重點放在數字等關鍵部門上，而非僅僅試圖「反對中國建設的每條道路」，那麼這項努力就能取得成功。相關爭論意味著，不可能有一個單一的全球基礎設施計畫來替代「一帶一路」倡議。而西方一些學者和官員也認為，更有可能的是將單邊、雙邊和多邊倡議拼湊起來。

(中時 )