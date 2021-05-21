本土疫情拉警報，全台進入三級警戒，不少民眾躲在家中防疫，並且透過外送平台點餐。就有外送員透露，送餐時遇到超暖心的客人，不僅提前出來等餐，還送上一袋防疫物資，讓他感動直呼「從事外送工作兩年最暖心的一次！」

一名外送員昨（20日）晚間在《外送員的奇聞怪事》臉書社團中PO文透露，當晚送餐到板橋，因為地址難找，和女客人溝通很久終於找到，對方表示，因為疫情關係第一次叫外送，所以早早就出來等，「也知道因為疫情，我們還願意出來賺錢的外送員很辛苦，所以她希望我們可以好好的，於是她給了我這一袋東西。」

根據原PO上傳的照片顯示，暖心客人送上的防疫物資包含一瓶酒精、一包口罩和一罐冰鎮飲料，讓他感動直呼「真的非常感謝您，真的謝謝，這是我從事外送工作兩年最暖心的一次！」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「真的很暖」、「佛心客人」、「疫情見真情」、「給愛跟懂得感謝的人，福氣一定滿滿的」、「我自己也是外送員，看了文章很感動，快哭出來了」、「彼此都釋出一份善意，送餐跟吃餐的人都會一樣開心」。

(中時新聞網)