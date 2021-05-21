35歲台灣女星賴薇如過去曾經是人氣少女團體「七朵花」的團員之一，近幾年在綜藝節目界發展，經常在個人社群平台Instagram分享生活日常與紛絲互動，昨日20日分享一段居家運動影片，卻意外曝光豐滿的上圍與居家環境。

賴薇如昨20日在個人IG上傳一部60秒的影片，展現出纖細腰身與曲線，穿著一件桃紅色的運動內衣，並露出豐勻的上圍，她表示: 「因為疫情的關係，許多行業都休無薪假，在居家防疫期間，反而有更的時間，能可以去保持運動與拉筋的生活習慣，無論是看新聞或是追劇，也能一邊進行拉筋活動。」

在視頻中，可以看到賴薇如輕鬆地完成伸展拉筋3個動作，她表示: 「運動後也是要伸展喔！才能讓乳酸代謝更快、加速消除疲勞，最重要的是線條會更美！」更坦言:「因為自己曾經就是懶得拉筋的受害者，長久下來腿變好粗喔！」，並呼籲大家運動過後，切記要記得去拉筋，防止肌肉纖維僵硬，促進血液循環與代謝功能。

賴薇如居家運動短露出美胸，輕鬆做出3個拉筋動作。(圖/賴薇 IG @imdoris_1230)

賴薇如居家運動短露出美胸，穿桃紅色運動內衣。(圖/賴薇 IG @imdoris_1230)

o許多網友在底下留言: 「 太美身材太好了」、 「跟著姐姐一起變美」、「健康又美麗的女孩」、「好棒棒!難怪身材這麼好 多開幾堂線上教學啦」、「疫情期間 我都在家跳繩」、「好漂亮的薇如 很棒的運動」、「身材保持的很好」、「胸不用太 大剛剛好才是最漂亮」「我連腰 都懶得伸」、「520快樂 妳很美」。

(中時新聞網)