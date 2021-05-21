現代醫療技術雖已有長足的進步，不過醫學上仍有許多重症疾病在治療上無法得到突破，以致需要長期依靠藥物、儀器維持，卻不見改善，患者甚至逐漸喪失生活自理能力。家佑診所侯泰宇醫師表示，這是因為大多數藥物都是作用在細胞上來控制病情，治療上容易忽略「細胞間質」的治療，人體又無法製造細胞，才未能真正逆轉疾病。

侯泰宇醫師回想起執業初期時，經常備感挫折，因為長期為疾病所苦的病人，只能用藥物控制症狀，無法真正治療病因，曾有坐輪椅的重症病患上門求診，該患者先前到處求醫，卻沒有醫師能夠醫治他，沒想到經由他的診斷，發現最後也只能告訴病人「無能為力」。

在侯泰宇醫師研究更多治療方法後，逐漸發現「細胞間質」的重要性，甚至從中發現西醫的盲點，例如，治療糖尿病、高血壓、帕金森氏症等相關藥物，都是以治療細胞為主，細胞間質的環境經常被忽略，當中充滿有毒物質與代謝廢物，病症當然無法回復，因此許多慢性病患或重症患者，即使積極用藥，根本原因還是沒有被解決，而細胞間質療法突破了這個障礙。

細胞間質存在於細胞與細胞之間，由纖維基質和流體物質如組織液、淋巴液、血漿等所形成，遍佈全身，如同土壤提供種子吸收養分與排放，細胞間質能提供細胞需要的氧與營養物質，並在代謝後負責吸收二氧化碳廢物，同時協助細胞間聯繫與傳遞訊息的功能。

侯泰宇醫師提到，目前人類的生活環境面臨許多有毒物質的侵襲，像是農藥、色素、防腐劑、空氣汙染、電磁波等，導致細胞間質出了問題，細胞就容易出現異常病變。(圖／NOW健康提供）

侯泰宇醫師提到，目前人類的生活環境面臨許多有毒物質的侵襲，像是農藥、色素、防腐劑、空氣汙染、電磁波等，導致細胞間質出了問題，細胞就容易出現異常病變，且細胞間質又會互相影響，將隨著病程的進展牽涉到更多處的器官，造成整體性的異常，這就是病情變得愈來愈嚴重的原因。

侯泰宇醫師說明，對於重症或難以治療的疾病，應先找出影響細胞的毒害因子、自由基與毒害狀態，再藉由免吃藥、免打針、免開刀的細胞間質療法，讓細胞恢復健康。就好比探知心臟狀況，會以心電圖感應貼片置於四肢及胸前，用以偵測心臟產生的微弱電流；透過腦波儀從人類頭皮上測得微弱的電波或磁波變化，以判斷大腦功能。細胞間質療法，就是藉由外部的刺激影響細胞間質，加速細胞間質的代謝，讓身體逐漸回復功能。

侯泰宇醫師說道：「透過細胞間質療法的治療，讓許多慢性病患和重症患者的病情有了改善」，再次證明細胞間質對於細胞存活至關重要，若細胞間質出問題，細胞就容易出現異常，進而影響周遭鄰近的細胞，當使細胞間質環境改善後，身處其中的細胞也會逐漸恢復活力，一個人的精神、氣色、體力也跟著提升了。

(中時新聞網)