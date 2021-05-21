全國疫情三級警戒，各級學校停止到校上課，通勤及觀光人潮大幅減少，淡海輕軌運量大減6成，為強化防疫與兼顧通勤，淡海22日起至5月30日止調整發車班距，尖峰時段紅樹林站到濱海沙崙站調整為每10分鐘到12分鐘一班，離峰時段調整為15分鐘一班，假日則維持離峰時段。新北捷運公司強調，仍能維持5成以上運能。

新北捷運公司表示，後續將配合疫情變化，滾動調整行車班距，請旅客提早規畫出行時間、配合實聯制及全程配戴口罩安心搭乘，詳細乘車時刻表可上新北大眾捷運公司官網查詢(www.ntmetro.com.tw)。

鑑於新冠肺炎疫情持續升溫，淡海輕軌全面升級防疫措施，除了在重要車站設置體溫熱顯像儀、所有車站設置酒精自動感應噴霧器、輕軌重點車站每小時消毒一次。

其餘車站及列車每2小時消毒一次、列車空調開啟全外氣及列車到站後由司機員主動開啟車門外，並配合新北市政府週週消毒的政策，每週進行大消毒，同時呼籲旅客使用簡便的簡訊實聯制外，淡海輕軌也提供多元行動支付，鼓勵旅客能多使用，以減少接觸的機會。

新北捷運公司也說，民眾進入輕軌站務必全程佩戴口罩、進出車站時於防疫小站使用75％酒精消毒、保持社交安全距離，全場站禁止飲食。

新北捷運公司將加強巡查，如遇違規旅客也將依法開罰，確保旅客搭乘安全。淡海輕軌皆為半開放式站體，在防疫等級不減緩的情形下，為了必要通勤的乘客，淡海輕軌對於防疫等級絕不鬆懈。

(中時 )