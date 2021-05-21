台灣本土疫情失控，卻面臨疫苗數目與種類不足問題。媒體人「逆風的烏鴉」表示，想必綠營又會定調是對岸阻撓，但從台灣已簽了1000萬劑的AZ、505萬劑的莫德納的結果來看，就證明歐美疫苗不存在所謂打壓問題；至於由上海復星代理的輝瑞／BNT疫苗，是因台灣不願透過大陸代理商買，這是政治選擇問題無關乎打壓。言論一出，讓不少網友按下臉書大笑表情，直呼：「真是神解析！」

逆風的烏鴉昨日（20）在臉書發文表示，台灣至今只能拿到少少的疫苗，看來綠營又會定調是對岸打壓所致，但他認為：「這是不可能的，也完全不是事實。」因為這不是對岸有沒有意願的問題，而是有沒有能力阻撓的問題。現在世界上流通的疫苗分成五大系統，一個是美國疫苗，代表是莫德納和嬌生；一個是歐系，代表是AZ和BNT；一個是大陸疫苗，包括國藥和科興等；一個是俄羅斯的史普尼克；另外還有一個獨立的系統，就是COVAX。

逆風的烏鴉指出，大陸和俄羅斯的疫苗從來就不在台灣的考慮之列，所以不會有對岸阻撓所以買不到的問題，故用刪去法，剩下的只有歐系、美系和COVAX。從結果來看，歐系的疫苗，台灣已經簽了1000萬劑的AZ、505萬劑的莫德納，就證明歐美疫苗不存在所謂對岸打壓問題；唯一有可能的，只剩下由大陸代理的歐美疫苗輝瑞/BNT，但這支疫苗也從來不是對岸阻撓所以買不到，而是台灣不願透過大陸代理商買，這是台灣的政治選擇問題無關乎打壓。

至於COVAX管道，逆風的烏鴉坦言，COVAX背後就是WHO，但從去年疫情開始，台灣根本就是和WHO對著幹的，台灣人甚至用種族歧視的話罵譚德賽，如果COVAX故意不分配疫苗給台灣，也不是不可能的事。然現在台灣拿到的72萬劑AZ疫苗，COVAX就提供了60萬劑，佔目前疫苗的8成以上，而且兩次提供的時間點都抓很準，一是署桃染疫，一是獅子王大爆發，完全達到「救急」功能，這不僅不是「打壓」而是「以德報怨」了。反觀所謂與台灣友好的「西方民主國家」，從他們的歐美系疫苗抵台數來看，他們真的跟台灣很有好嗎？

此文一出，不少網友按下「大笑」表情，紛紛留言：「真是神解析！」「在現在綠腦教徒蔚為主流的台灣社會，您還願意講道理真的是辛苦了」、「當初台灣有多少人把譚德賽罵得有多難聽、梗圖做得有多難看，我現在都還記憶猶存，但最後台灣來的這兩批都是他們口中的『CHO』調和分配來的」、「一推二五八，執政真輕鬆」、「一切都是政治考量」。

(中時新聞網)