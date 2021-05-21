料伊重返市場，周四歐美原油期貨跌逾2%；伊朗總統魯哈尼(Hassan Rouhani)於內閣會議上表示，美伊兩國之核協議談判已取得重大進展，市場預期若美國解除對伊朗的制裁，市場原油供應量將大幅增加，消息人士透露，印度及少數歐洲煉油商，已開始在重新評估採購量，以便若協議達成共識，為伊朗石油預留空間。

此外，儘管美國初申請失業金人數降至44.4萬人，但人數仍遠高於疫情前的水平，顯示勞動力市場仍未完全復甦，投資人信心不足；其中美國原油跌幅2.2%，倫敦原油跌幅2.3%。

美國NYMEX-6月輕質原油期貨下跌1.41美元，報每桶61.94美元；6月熱燃油跌0.05美元，報每加侖1.96美元；6月RBOB汽油跌0.05美元，報每加侖2.05美元；倫敦ICE-7月布蘭特原油期貨下跌1.55美元，報每桶65.11美元。(商品行情網)

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