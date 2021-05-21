隨著真正季後賽即將開打，NBA在21日提前公布各個年度獎項的最終候選名單，最受期待的年度MVP最終候選包含金塊中鋒約基奇、七六人中鋒恩比德與勇士後衛柯瑞，面對聯盟兩大頂級中鋒的夾擊，柯瑞真的有機會可以突圍而出嗎？

畢竟自從湖人「小皇帝」詹姆斯季中扭傷右腳踝後，約基奇幾乎全程霸占官方年度MVP排行榜首，恩比德緊追在後，反觀柯瑞直到3月得分火力徹底爆發，才讓他成為年度MVP熱門人選之一，但從球隊戰績考量的話，柯瑞明顯落居劣勢。

至於其他年度獎項最終候選，年度總教練是爵士史奈德、尼克席波迪與太陽蒙提威廉斯；年度第六人是爵士後衛克拉克生、爵士後衛英格利斯與尼克後衛羅斯；年度新秀是黃蜂後衛拉梅洛鮑爾、灰狼前鋒愛德華茲與國王後衛哈利伯頓。

年度防守球員是爵士中鋒戈貝爾、勇士前鋒卓雷蒙格林與七六人後衛班西蒙斯；年度最佳進步獎是尼克前鋒蘭道爾、金塊前鋒麥克波特與活塞前鋒葛蘭特。

(中時 )