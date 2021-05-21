台中市食安處查到3件知名品牌生菌數及大腸桿菌未符規定，已函請廠商所轄桃園查處。（台中市食安處提供／馮惠宜台中傳真）

防疫勤洗手，台中市食品藥物安全處21日公布最新市售抗菌洗手乳抽驗結果，其中3件「綠的GREEN抗菌潔手乳」生菌數及大腸桿菌未符規定，已函請廠商所轄桃園市政府衛生局調查釐清，並立即通知販售業者下架違規產品；這也是繼今年初民眾檢舉反應後再次發現該品牌未符規定，且此次抽驗5件同品牌系列產品竟3件不合格。

台中市食安處日前展開市售抗菌洗手乳抽驗專案，抽查台中市大賣場、五金百貨、藥粧店及藥商等8家業者，共抽驗5個品牌、10件產品。食安處說明，10件抽驗產品中，「依必朗抗菌洗手露」、「快潔適抑菌洗手乳-山茶花香」、「快潔適小黃鴨抑菌洗手乳」、「Drs Formula抗菌洗手乳」、「Biore抗菌洗 手慕斯-沁檸橙香」，微生物含量檢驗結果尚符合規定。

另抽驗「綠的GREEN潔手乳」5件系列產品，其中3件不符規定，包含「綠的GREEN抗菌潔手乳一植萃配方400ml-清雅槐花配方」（橘色）批號「20200501A」、「20200317A」 各檢出微生物含量達220000 CFU／g、98000 CFU／g，中市食安處解釋依規定手部清潔類化粧品微生物容許量應小於1000 CFU／g）上述兩款產品已分別超標220倍以及98倍。

且依規定，不得檢出大腸桿菌「綠的GREEN 抗菌潔手乳一植萃配方400ml-神奇紫草配方」（紫色）批號「20201105A」，也檢出大腸桿菌，其餘2件尚符規定，全案移桃園市政府衛生局查處。

食安處強調，今年三月底有民眾檢舉去年10月底在大賣場購買該品牌洗手乳使用後感覺刺痛不適，立即將民眾提供的檢體送衛生福利部食品藥物管理署檢驗外，也立即到各通路抽驗該品牌其他批號之洗手乳共5件。結果連同民眾提供的檢體共有3批號生菌數超標，經移請業者所轄的桃園市政府衛生局查處裁處4萬元並命業者回收產品。

台中市食安處此次稽查結果出爐，已要求通路業者於全面下架違規產品，依規定廠商應全面回收銷毀。食安處也提醒，民眾若使用產品後，出現任何不適或非預期反應時，應立即停用並儘速就醫診治，若發現有不良品或發生不良反應，可通報食品藥物管理署「藥物食品化粧品上市後品質管理系統」或撥打通報專線： 02-2521-5027。

(中時 )