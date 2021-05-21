周四（20日）美股以紅盤開出，科技股領軍、加密貨幣強勢反彈，配合上周初領失業金人數創爆發疫情以來最低紀錄，四大指數全數上漲。

台股「520」行情失靈，昨日台股開低震盪，一度跌破萬六大關。（翻攝自證交所網站）

美股四大指數表現：道瓊指數上漲188.11點、0.55%，收34,084.15點；標普500指數上漲43.44點、1.06%，收4,159.12點；那斯達克指數上漲236.00點、1.77%，收13,535.74點；費城半導體指數上漲78.84點、2.64%，收3,066.11點。

其中，科技股全面上漲，包括蘋果、臉書、亞馬遜、微軟、英特爾、NVIDIA、AMD、高通、應用材料、美光。至於台股ADR部分，台積電小漲0.78%；日月光ADR漲0.78%；中華電信ADR漲0.82%，僅聯電ADR下跌2.41%。

台股昨日開低走低、多空交戰激烈。雖然航運族群表現亮麗，但電子股持續低迷不振，盤中一度跌破萬六大關，尾盤在權值股台積電強勢拉回平盤下，大盤跌點快速縮小，最後以16042.36點作收，成功守住萬六大關，下跌90.3點、0.56%，成交量為4657.22億元。

元大投顧認為，由於疫情衝擊尚未消散，確診人數也有再攀高的可能，後續指數能否再往上反彈，端看法人回補的程度以及疫情發展，大盤在多空因素拉扯之下，震盪機率偏高，多空均不易有波段行情。

日盛投顧表示，台股技術面，短線上檔壓力區在10日線及季線（約16500點）附近套牢量仍大，所幸外資期貨空單回補，預期指數應維持區間量縮震盪打底，不過仍要提防疫情再擴大，導致系統性風險再起。操作上建議，靜待量縮拉回後再佈局，選股上可留意被動元件、遊戲、金融、紡織、宅經濟及高殖利率等相關個股。

倫元投顧分析師楊天迪表示，從線型架構去分析，目前台股在季線之下、半年線之上震盪整理（15694～16537），整理期間消化疫情的利空後，台股即可由“成長股”帶頭、展開中多行情。

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(中時新聞網)