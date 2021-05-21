全國疫情攀升第3級警戒，北市立聯合醫院和平院區先後有8人相繼確診，次波感染中有3員工中鏢，有醫護私下爆料，指醫院在人手不足的情況下，未將同病房接觸者全面匡列，導致其中1名病房助理確診後，火又燒到同病室呼吸治療師上，讓疫情再度擴散。

據中央疫情指揮中心公布資訊，首波感染發生於13日，當時分別有2名男女病患染疫，分別是B6病房的茶室老闆娘、B7病房的茶室客人，後續匡列接觸者後，次波再新增2病患、1看護確診，被中央定調為院內感染。

此外還有3名院內員工確診，全具萬華活動史，身份被爆出是病房助理，和平醫院醫護長陳重榮昨強調，疫調後發現與院外相關地緣相關，且匡列相關接觸人員亦均為陰性。

不過，有院內醫護不滿指控，有名病房助理16日確診後卻繼續上班，嚇得她不敢回家，疑因院內人力不夠，才未將她匡為接觸者。醫護怒訴，院方如此疏忽，讓同病室的另名治療師因此中鏢，但那些應被匡列的同事，卻仍然上工支援，恐讓火越燒越大。

對此和平醫院不願回應，僅表示個案尚在疫調中，詳細情況與回應，還待中央應變指揮中心公布，不願多說。

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(中時 )