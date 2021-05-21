國內新冠疫情持續升溫，不少藝人網紅都站出來喊話，希望民眾可以落實防疫，馬來西亞才子黃明志也發文喊話，以馬來西亞做舉例，希望台灣可以以此為誡，在一個月之內減除三級警戒，同時大讚台灣民眾能自發性的自我管控，光是這樣的素質就已經是奇蹟。

黃明志在臉書發文表示，馬來西亞從去年3月到現在已經實施三次行動管制令，「當一個國家在長達一年多的時間裡處在行動管制令的狀態下，大家無法出門工作，很多公司面臨倒閉，工人面臨失業，全國經濟陷入窘迫的狀態」，到最後大家還是得冒著染病的風險出門工作，否則將會經濟蕭條。

黃明志坦言殘酷事實，由於國家陷入經濟危機，政府也不敢再限制人民，疫情才會不斷大爆發，如今甚至還破紀錄，「大家不要忘了，馬來西亞在疫情剛開始爆發的時候，是名列前茅抗疫成功的國家。而現在也只能放任腐爛，讓它繼續惡性循環下去... 」。

黃明志希望分享馬來西亞的慘痛教訓可以讓台灣引以為誡，希望台灣能在最短時間內解除三級警戒，「不然一旦時間拖長了，就會像馬來西亞一樣，完全失控無法挽救了。」一番肺腑之言引來將近3萬人狂讚，然而也有網友指出：「我們台灣人比較怕死，但也是很容易健忘」。

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防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)