【旅奇傳媒/責任編輯-徐意雯】位於長崎縣平戶市的平戶城為日本百名城之一，是當地代表性的地標。在歷經約3年的大規模改修工程後，在2021年4月1日重新對外開放，導入最新數位技術，讓遊客透過各種互動娛樂設施，輕鬆瞭解平戶的歷史。另外，最受矚目則是同日起開放的「平戶城CASTLE STAY懐柔櫓」，提供遊客包棟入住懷柔櫓，享受當城主的快感！

▲平戶城內的模型展示。 圖：平戶市／提供

平戶城於1599年開始築城，歷經12年以上即將落成之際，因德川家康的猜忌，當時的藩主松浦鎮信只能親自放火燒毀城堡，以表忠誠。一直到18世紀初才獲得重新築城許可的平戶城，目前隸屬日本百名城之一，坐落於丘陵上，可眺望平戶街區及平戶港，不論是視野或風景都非常良好。

▲使用最新技術將原本枯燥的歷史也變得生動有趣。 圖：平戶市／提供

在日本百名城中，平戶城也是第一座提供常態性住宿服務的城堡。作為住宿設施的是「懷柔櫓」，「櫓」為城堡中作為瞭望台、倉庫等功能的小屋子，通常建於視野較好的城郭之上，與主城並不相連。

▲作為住宿設施登場的懷柔櫓，內部也大幅翻修過。 圖：平戶市／提供

利用此次翻修，懷柔櫓內部也重新裝修成2層樓的和洋式風格，總面積約36坪，內部設施包括客餐廳、和室、露臺等，最多可收容5名住客。室內設計採用桃山到江戶時代的審美觀，並與現代風格交融，展現華麗中卻有日本的內斂精神。早晚餐皆在懷柔櫓中享用，由受到海洋恩惠的平戶海鮮揭開美食序幕，享受作為城主的快意時光。另外，更可加購茶道或坐禪等體驗，從文化、歷史各方面，深入理解一日城主所管轄的平戶市。

▲懷柔櫓一樓的客餐廳一景，住宿客人能在此優閒用餐。 圖：平戶市／提供

懷柔櫓只有周五及周末三天開放入住，一日僅限接待一組客人，收容上限為五名。5人入住一晚含早晚兩餐約日幣96萬，平均一人要價約5萬新台幣出頭，看來想當個城主也不是件簡單的事情！

▲除了住宿之外，也能加購各種體驗方案，感受平戶市的魅力。 圖：平戶市／提供

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(中時新聞網)