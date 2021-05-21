民進黨立委羅致政日前質疑新北市長侯友宜防疫部署落後，「是瞎忙還是裝忙？」並指防疫旅館家數與房間數，新北都是六都倒數，對此，侯友宜則在Instagram發文寫下，新北量能很足夠，更要外界「別打擊防疫人員士氣」；許多網友則譏諷，看到羅致政出來批評侯，就知道民進黨急了，只因為雙北市長顏色不是綠色，就要開始捅人了。

羅致政19日在臉書發文質疑，「新北市長侯友宜，一下子喊該封城就封城、一會兒嗆說準四級部署、甚至還要蓋什麼方艙醫院，做為板橋重災區的立委，我很想問侯市長，過去一年您到底超前部署了什麼？是瞎忙還是裝忙」？

對於羅致政的批評，侯友宜則是在IG曝光一張側面照，並寫下，他都替市民盯著，「防疫旅館不是數量的問題，重點在妥善管理」，新北量能很足夠！新北同時徵用旅館作為「集中檢疫中心」，無症狀、輕症患者會往這裡送，專業的醫療團隊會進駐，後送機制也沒問題，暫時不須擔心確診者會動搖到新北的醫療量能。文末更感嘆，這種時期，請不要打擊防疫人員的士氣。

批踢踢鄉民則怒轟，「我只看到雙北市長比中央政府有作為多了，中央只會扯後腿，鬥爭外還會幹嘛？地方提意見給中央，中央靠北地方完繼續用地方意見」、「做事也會被說作秀，怎樣都能被嘴」、「民進黨忙著做大內宣更爛」、「羅沒事出來淌渾水，民進黨急了」、「民進黨沒救了」、「聽說現在中央執政黨是DPP，怎一付在野樣」、「側翼蟑螂有夠雙標，別人講時中就說扯後腿，自己批侯就不是扯後腿」、「時中很忙：欣慰 難過；友宜很忙：裝忙 落後；噁心綠共雙標」、「雙北市長真的辛苦了，顏色不對就捅你，台灣人對看在眼裡」。

批踢踢網友留言。（圖片摘自批踢踢）

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(中時新聞網)