中央流行疫情指揮中心昨公布286例本土個案，新北市政府也公布確診者足跡，卻發現多人曾去過賣場。（圖／翻攝自廖婕妤臉書）

中央流行疫情指揮中心昨公布286例本土個案，新北市政府也公布確診者足跡，美女主播廖婕妤看完足跡列表後發文表示，起初她很疑惑，怎麼確診者都愛逛全聯？但比對日期後發現，5月15日是台灣首度本土破百的日子，許多民眾被嚇到，紛紛湧入賣場搶購物資，但明明知道不該群聚、去人多的地方，怎麼人擠人搶物資就不怕呢？

廖婕妤看完確診者足跡表示，她很疑惑，想說怎麼會這麼巧，確診者都愛去逛全聯？但接著比對一下日期，她立刻就懂了，因為5月15日是台灣本土確診案例首度破百例的日子，從14日的29例直接暴增到180例，讓不少民眾恐慌性搶購民生用品。

廖婕妤指出，當時新聞上面都是大批民眾排隊搶購商品、等待結帳的畫面，但是「你都知道別群聚，別往人多的地方去了，為何人擠人採買物資，你就不會怕呢？」

廖婕妤也說，這樣的結果就是，同一天，板橋、新莊和永和地區的全聯都出現確診者足跡，直到20日才被公布，如果當天很不幸曾在同時間中，出沒在相同地點的人，請做好自主健康監測。

貼文引起網友討論，「真的是非必要的，我們在台灣」、「恐慌效應，人多的地方不要去」、「一聽到可能封城，就跑去群聚」、「就是學不乖，這不是戰爭沒有物資缺乏的情況，不懂在搶什麼」、「群聚搶物資」。

(中時新聞網)