田馥甄（Hebe）單飛11年，今年以專輯《無人知曉》入圍金曲獎7項大獎，當時公司回應她人在山上，暫時無法取得回應。昨她選在520這天分享入圍心情，直言登山結束後發現手機訊息大爆炸，不僅是恭喜她入圍，還有不少人通知她關於疫情變嚴重的事，讓她直言頓時入圍的喜悅全被蓋過，反而充滿對疫情的擔心。

田馥甄單飛後陸續出了5張錄音室專輯，《To Hebe》在第22屆金曲獎入圍最佳國語專輯獎等4項獎項，《My Love》則入圍了7項，但至今仍未得到女演唱人獎項，今年她以《無人知曉》入圍華語專輯、華語女歌手等7項大獎，表現亮眼，鍾成虎透露：「她這次專輯設定及唱腔都有展現新面貌，製作品質及收歌、演唱能力也維持自己的特色，有一定的工業標準，因此在各項投票中勝出。」

田馥甄分享上週登山美照。（圖／翻攝自田馥甄 Hebe臉書）

晚了一星期後，昨田馥甄分享自己入圍感想，直言上周離開山後得到一堆爆炸訊息，「專輯入圍金曲、限水、停電、疫情擴散狀況嚴峻，許多工作與活動臨時喊停，或未知的無限延期⋯，心情完全不是什麼憂喜參半可言，對疫情的憂心及醫護人員的擔心，完全蓋過金曲入圍什麼的。」當下她沒有發文，選擇乖乖待在家，休息沉澱並做好防疫。

田馥甄說，做一張喜歡的專輯就像爬喜歡的山，找來喜歡的夥伴互相配合，「過程很美，箇中滋味無人知曉，只有一起走過的人才明瞭。真心感謝所有創作者，和團隊的每個夥伴」，上周登山後看到的美景就像是爬山過程中的「金曲獎」，「有大景當然覺得開心幸運，但爬山從來不只是為了大景啊！」她也同步分享了登山時的多張美照，「身為諧音梗愛用者aka節氣女歌手的我，想在520這天，用愛灌溉，讓你雖未大滿的心覺得豐盈。」

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(中時新聞網)