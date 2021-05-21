在周三出現今年以來最大的拋售之後，歐股周四在企業強勁財報和晶片產業併購消息推進下收漲。

周四泛歐Stoxx 600指數收漲5.56點或1.27%，為441.90點。科技股上漲2.7%，領漲其他類股。歐洲投資人正在提高風險偏好。

在奧斯陸(Oslo)上市的諾迪克半導體(Nordic Semiconductor)飆升9.8%，漲幅居冠泛歐股市。義大利媒體周四報導，意法半導體正考慮收購該挪威晶片製造商。然而諾迪克半導體財務長隨後指稱，「不知道」意法半導體有收購興趣。

在樂觀信心抬頭和強勁企業業績的支撐下，與經濟相關的周期性產業出現彈升，推動泛歐STOXX 600指數在本月稍早創下歷史新高；但是通膨的擔憂，市場波動加劇，讓歐股本周周線走在下跌的趨勢。

德國4月生產者價格出現近10年來最大升幅，此表示，供應方可能正在製造通膨上升的壓力。

然而凱投(Capital Economics)資深歐洲經濟學家Jack Allen-Reynolds表示，一旦推升通膨的暫時性力量消退，預計通膨將大幅回落，並遠低於歐洲央行的目標。

德國電信上調中期獲利目標後，股價上漲2.5%。

法國綜合企業Bouygues漲0.3%；Bouygues上調集團的電信部門全年財測目標，並公布了集團第一季低於預期的虧損。

易捷航空(EasyJet)跌2.1%；該廉航公布最近半年較多的虧損。

英國鐵路營運商Trainline暴跌23.3%，創下該公司有紀錄以來最大跌幅；市場認為，英國鐵路系統的重組，將對該公司造成衝擊。

(時報資訊)