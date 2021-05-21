台大醫院10名員工確診武漢肺炎，院方緊急啟動全院普篩。截至今天上午8時，已完成95%以上人員採檢，沒有新增醫護確診，但為求謹慎，仍得等到情況穩定才能逐步恢復醫療量能。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情蔓延，多家醫院相繼有員工確診，就連身為醫界龍頭的台大醫院都於19日證實院內工務室人員因發燒採檢確診，全辦公室採檢後共有10人呈陽性確診，旋即啟動全院8000多名普篩。

台大醫院上午公布最新檢驗進度，截止上午8時，該院已完成95%以上人員篩檢，初步看來並沒有新增醫護人員確診，相關結果均已通報中央，疫情相關資訊待中央統一公布。

不過，台大醫院指出，抗原篩檢本有偽陽性及偽陰性可能，院方不敢掉以輕心，將持續監控高危接觸員工，要求所有同仁落實自主健康管理，個人做好防範措施，以及每日健康監測通報，並持續疫苗接種。

台大醫院也指出，目前仍需配合進行相關內部足跡調查、監控及清潔並向中央報告結果，待裁示後才能調整營運模式，因此現階段仍停止常規手術、暫停新病人入院、持續進行門診降載，呼籲非緊急病人延後就醫，將在情況穩定後盡速恢復服務全民。（編輯：方沛清）1100521

(中央社)