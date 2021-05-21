桃園市大園區一名林姓男子，20日晚間騎機車至超商購物，下車時不小心將車鑰匙鎖進車廂內，林男與友人雖試圖將車廂拉開伸手進去翻找，卻一直不成功，巡邏員警見狀上前協助，並由手臂較細的女警協助撈鑰匙，總算順利將鑰匙拿出來，讓林男得以返家。

大園警分局埔心派出所副所長廖崇孝、警員盧佳怡、洪貫文，20日23時許巡邏行經中正東路三段一處超商時，發現有2名年輕男子，在一輛機車旁不斷查看並試圖撬開坐墊，行跡相當可疑，員警見狀立即上前盤查。

林男向警方表示，他與友人騎車到超商購物，下車時不小心將車鑰匙隨手鎖進車廂內，由於當時時間已晚，機車行及鑰匙店皆已關門，找不到人來開鎖，只好與友人試著將車廂拉開，伸手進去找鑰匙，但因車廂的縫隙太小，2人試了好幾次都無法順利成功，正煩惱著不知該怎麼辦。

員警得知後查詢林男身分及車籍資料，確認林男為機車車主，隨後由女警盧佳怡協助伸手進車廂內翻找，費了一番功夫後，終於將車鑰匙拿出來，林男感謝警方的熱心幫忙，讓他能夠順利返家。

(中時 )