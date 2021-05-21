文化大學懸缺董事長已久，5月17日召開董事會，因出席人數不足再次流會，校長徐興慶此前也宣布不續任，校內教師擔憂亂局持續，如未來持續沒有董事長，並且也沒有校長任職，校務混亂，在疫情如此嚴重期間，恐怕釀成學校治理破口。

文化大學5名董事日前行文給教育部，提到17日依據教育部來文所召開的董事會，因部分董事未依法出席，「顯有違反相關法院裁定、強制執行命令」。

該份教育部函文提到，董事會當日有5名董事，未依照本法人董事會之開會通知依法出席會議，以導致出席成數不足而流會。有校方人士表示，如此顯見文化大學董事會不同派系對峙仍僵持不下，角力情形，恐淪管理失能。

本次董事會主要依據教育部來文商議現任校長的續任考核案，依據文化大學組織規程要求，現任校長需於任期屆滿6個月前經董事會考核通過續聘。由於此前，徐興慶校長公開宣布將不續任，校方人士十分担憂表示，希望了解原因並共謀解決辦法，希望不要因為董事會的意見紛爭，影響正常校務運作。

該名校方人士憂心忡忡並指出，董事會許多董事因不從學校發展利益著眼，不能團結一致，導致不願解決校長續任問題，嚴重影響學校正常化運行。

「此乃凸顯文化大學董事會的亂」，該名校方人士認為，校長已宣布不再續任，此時董事會各為一己之私，損害校譽及師生權益，學校亂成一團，尤其在疫情嚴重期間，造成學校治理破口，實在令人遺憾、也對學校當前面對疫情、學生受教權等事務的挑戰，感到十分憂慮。

(旺報 )