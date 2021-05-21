台灣科技大學教授陳致曉長期投入社會運動，時常發表針砭政府言論，近期卻遭匿名黑函檢舉，教育部行文台科大召開教評會，討論是否解聘，陳致曉批教育部沒有判斷力，此起事件也吸引立委陳椒華關注，更呼籲教育部與校方「有個思考」，並能妥善調查。

針對此起案件，陳椒華昨(20)日主動聯絡技職司，得到的回應是，教育部並沒有要求台科大將這起案件呈送教評會討論，教育部的說法僅為有收到這份陳情，因此希望校方「有個思考」，並妥善調查。

陳致曉則是在臉書以「戒嚴再起」為主題而再度發文，「再問蘇貞昌與潘文忠：大學教師批評政府，是否應予解聘？」並提到立委陳椒華因看到他的臉文，昨日中午致電教育部，教育部則回稱：「教育部接獲檢舉，僅是轉發函台科大，並未要求台科大『召開教評會』調查」，他認為，如此很明顯是卸責與模糊焦點的回應。

「教育部根本就不該發文學校要求調查教師言行」陳致曉表示，根據目前法規，台科大不可能以「批評政府」為由解聘他。然而，行政院與教育部「拿著黑函當令箭」，要求大學調查教師「是否批評政府」的行為，不但嚴重浪費高教資源，更是不折不扣的白色恐怖。

陳致曉說：「其所生之效應，不在於解聘，而在於在校園標籤化該異議教師，形成孤立氛圍。標籤化、孤立氛圍可能將致該異議教師於升等、績效評估等面向受到不公平對待。」

陳致曉並提到：「再換個情境試問，如果檢舉潘文忠言行函文寄到總統府，總統府是否會發文行政院，然後行政院召開人評會調查潘文忠呢？很顯然，今日行政院與教育部層層發函的行為，富具政治清算異議人士之意涵。」

1、是否認同「大學教師批評政府，就應予解聘」？

2、該檢舉函內容所舉陳致曉教授可議行為之點即為「大學教師批評政府，應予解聘」。且不論陳教授批評是否屬實，但絕非教師法所列應予解聘之違法項目。亦即，「大學教師批評政府」的行為本不該涉及教師之解聘。教育部獲此明顯缺乏法理之檢舉函，不做簡單法理判斷，卻發文要求台科大根據此函調查陳致曉言行。教育部難道沒有最簡單的判斷能力，來決定「發文台科大」是否合法理？

3、如果該檢舉人繼續發這種不合法理的檢舉函，教育部是否會再要求台科大對陳教授審查？

(旺報 )