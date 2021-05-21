今天在大聯盟場上巨人對決紅人，最後以19：4超大差距解決對手，名符其實是一場巨人隊打擊秀，他們全場敲出高達16支安打，只有在2、4、6、8局給對手喘息機會，而對手紅人全場有10支安打，不過他們僅敲出4分，最後以15分誇張差距敗下陣來，巨人此戰派出「搖擺人」奎托(Johnny Cueto)先發投球，他主投5局被敲5安僅失1分，另外有4次三振和1保送，順利拿下本季第三勝，自責分率也降到3.34。

19 runs is the most scored in a game this season 🤯 pic.twitter.com/VSXcDOmXNK — MLB (@MLB) May 20, 2021

而紅人則派出馬爾(Tyler Mahle)登板先發，不過他今天遭到巨人打線震撼教育，只投2局就失了7分下場，其中還投出2次保送，首先巨人在1局上半就展開攻勢，最近有點回春的老將隆格利亞(Evan Longoria)擊出中外野方向安打，讓壘上跑者回來得到首分，到了第3局巨人打線開始掀起狂風暴雨，單局狂灌9分，把馬爾打到花容失色。

Steven Duggar SMASHES a grand slam to center 💥 pic.twitter.com/3r3hyLCwO8 — SF Giants on NBCS (@NBCSGiants) May 20, 2021

此局克勞福(Brandon Crawford)率先打下分數，擊出右外野安打讓隊友分別回本壘和三壘，接著巨人打線一發不可收拾，狄克生(Alex Dickerson)再補上一安讓隊友拿下第3分，這時隆格利亞和克勞福分別攻佔二、三壘，接著杜邦(Mauricio Dubon)又打到右外野，這已經是連續三支右外野方向打點安打了，克勞福則回本壘得分，此時已4：0。

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但巨人沒有就此罷休，道格(Steven Duggar)在壘上都有人時一棒轟出中外野方向滿貫炮，將比數一次擴大到8：0，這一棒也讓比賽勝負定調，而沒想到一壘手達倫洛夫(Darin Ruf)又敲出兩分炮，將差距拉大到10：0，在這一球出去前紅人投手馬爾已被換下場，接替的弗利茲(Michael Feliz)繼續挨打，他只解決兩個出局數就被換下。

包含弗利茲在內紅人接替的五位投手共挨9安失12分，不管怎麼換就是擋不住巨人攻勢，到第5、7局，巨人靠克勞福和隆格利亞繼續增添分數，兩人各敲一支全壘打，外加克勞福一支安打、紅人捕手漏接，兩局各攻下4分，此時比分來到誇張的18：1。到最後第9局又是老將隆格利亞，看來今天他很想當MVP，他因對方外野守備失誤上二壘，投手艾瓦瑞茲(Jose Alvarez)回本壘拿下第19分，而第8局時後紅人靠瓦瑞茲(Eugenio Suarez)擊出2分炮，加上3、7局各得1分，最後總比數以4：19大輸。

此戰非常慘烈，說到本日最佳表現，巨人奎托投出優質先發，但打擊群猛烈攻勢才是最大焦點，達倫洛夫(Darin Ruf)5打數4安打貢獻2分打點、克勞福6打數3安打貢獻6分打點、隆格利亞5打數3安打3分打點、道格5打數2安打4分打點，這四人就合力貢獻15分打點，整體攻勢打到對手猝不及防，其中老將隆格利亞表現出色，本季他共125打數敲31安和5轟，貢獻球隊17分打點，打擊率是.248，離生涯.266差了一點，但確實讓球迷彷彿看到巔峰時期的他！

(中時新聞網)