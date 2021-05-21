最高行政法院依司法院公布「因應COVID-19疫情第三級警戒地區之法院防疫指引」，本於防疫優先原則，並維持公務必要服務，避免疫情進一步擴散，維護洽公民眾與同仁安全， 即日起，進入本院應全程佩戴口罩，並採行「簡訊實聯制作業方式」登記。

民眾訴訟諮詢，改採電話線上服務，號碼(02)2311-3691分機872。現場不開放。最高行政法院也請當事人或律師請多加利用電子卷證服務進行閱卷；訴訟文書請儘量以郵寄、電信傳真、電子郵件、司法院電子訴訟文書（含線上起訴）服務平台等方式辦理。

(中時 )