高階基板材料需求強勁，銅箔基板廠-台光電(2383)持續擴產腳步，台光電規畫黃石廠區再擴產，計畫自地委建廠房，工程價款約折合新台幣11.59億元，儘管近期智慧型手機市況傳雜音，但台光電客戶以高階為主訂單狀況良好，且公司已陸續調漲第2季及第3季產品售價，加上美系手機客戶開始進入量產，台光電預估，今年營運可望逐季上揚至第3季，第2季毛利率應會明顯上升。

全球5G手機銷售攀升，且高階NB、平板、桌上型電腦對高階HDI技術的加速導入，讓台光電訂單滿手，雖然產能較去年增加近20%，仍供不應求，台光電也持續進行擴產，除計畫中的黃石廠第二期30萬張產能將於明年上半年開出，昆山新廠30萬張產能將於明年下半年開出，預計2022年產能增加近20%。

目前台光電台灣觀音廠/新竹廠月產能約65萬張，大陸昆山廠月產135萬張，中山廠月產95萬張，黃石廠月產60萬張，根據台光電規劃，預計111年第3季昆山廠將增至月產165萬張，黃石廠預計111年第2季增至90萬張，屆時台光總產能將達415萬張。

台光電也計畫自地委建廠房，工程價款為人民幣2.68億元(折合新台幣11.59億元)，並將按照公司建造時程規畫發包。

台光電專注的HDI、環保基材近年因全球各產業對環保意識的加強，在基礎建設網通類產品被多家國際大廠列入必要條件後持續放量，推升台光電第1季稅後盈餘為9.65億元，年成長31.74%，創下歷年同期新高，每股盈餘為2.89元；累計前4月合併營收為109.55億元，年成長34.65%。

在伺服器平台部分，台光電在Whitely平台市佔率預期將比前一代倍數成長，且下一世代Eagle stream PCIe5的材料已獲客戶大量驗證，預計明年下半年出貨將可放量。

近期大陸智慧型手機品牌廠銷售受印度疫情擴大衝擊面臨修正，不過台光電因產品主要是中高階手機，訂單狀況良好，加上公司已陸續調漲第2季及第3季售價，台光電預估，第1季是今年營運低點，整體營運可望逐季上揚至第3季，第2季毛利率應會明顯上升，未來營收及獲利可望明顯成長。

(時報資訊)