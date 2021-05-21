1.南亞科(2408)：昨外資轉買超808張，推升早盤股價漲逾3.5%。

2.威剛(3260)：奇亞幣挖礦熱，獲利大躍進，盤初一度彈升約3%，挑戰重回季線。

3.世界(5347)：投信連日買超，昨外資加入多頭行列，今早股價強彈逾3%。

4.台積電(2330)：高通衝5G晶片，營運跟著補，今早股價漲至577元。

5.麗清(3346)：觀音廠Q2量產、陸新能源車下鄉啟動，營運逐步攀升，股價漲逾3%。

6.萬海(2615)：市況樂翻，外資大買，昨亮燈站三位數，今續漲停再飆114元歷史新天價。

7.矽力-KY(6415)：Q2起營收、獲利估將創高至2022年，新科股王盤初漲逾6.5%，一度觸及3240元。

8.聯發科(2454)：不畏大摩唱衰，外資昨再度買超，早盤上漲逾3.5%，站穩季線。

9.創意(3443)：總座喊話，全年營收拚新高，股價上揚逾4%。

10.旺玖(6233)：不懼外資轉賣超，智慧能源題材助陣，晨盤飆漲停。

11.貿聯-KY(3665)：調整產品組合拚毛利率提升，底部墊高，回到220元。

12.金像電(2368)：遠距商機有撐，Q2筆電、伺服器、網通訂單強勁，盤初一度大漲7%，挑戰前高52.6元。

13.禾伸堂(3026)：首季成績佳，訂單能見度達Q3，跳空漲停開出。

14.嘉泥(1103)：看好沖繩旅宿需求仍在，走出去年谷底，股價走出高檔盤整區，上看10日線。

15.鮮活果汁-KY(1256)：夏季冷飲商機火熱，今早來到440關卡門前，挑戰回月線。

16.台玻(1802)：外資終止連2賣，周四買超6685張，今早反彈氣勢足，先站穩28元之上。

17.上銀(2049)：訂單能見度看至Q4，今年獲利看俏，早盤漲逾7%，站回10日線、年線。

18.撼訊(6150)：居家辦公撐腰，早盤漲約6%，拿回周線及半年線。

19.富邦金(2881)：法說報喜，力保每股獲利王，外資昨回補，早盤漲逾3.5%、收復10日線。

20.國泰金(2882)：資金避險，外資連4日相挺，早盤彈漲逾3%。

21.中磊(5388)：買盤點火，今放量觸頂，搶攻月線。

22.宏遠(1460)：防疫概念股續發燒，帶動股價連拉兩根漲停。

23.正達(3149)：拚H2車用產品放量，早盤獲買盤敲進，放量勁揚半根停板，站穩30元。

24.晶碩(6491)：獲投信連10買，早盤急拉大漲9%，來到相對高檔區。

25.台耀(4746)：4月每股盈餘4.68元，無懼遭列警示股，早盤仍挾量攻頂，登3年半高價。

26.興采(4433)：防護衣需求大增，吸引外資偏多操作，股價連拉2根漲停，進逼半年線。

(時報資訊)