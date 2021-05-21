美國上週初領失業金續創疫情爆發以來新低，美股四大指數全數收紅，其中費城半導體大漲2.6%，日韓股市今亦同步跟漲，台股今開高94.5點、報在16136.86點，隨即指數一路向上，大漲逾300點、最高達16431點，日KD往上翻揚，台股創下近7個交易日新高、並重回10日線，10:00後漲幅收斂到150點，今電子股回溫，航運股連續第四日反彈，萬海一度再拉上漲停，今台股量能有重新回流跡象，目雖指數力穩五日線及萬六整數關卡，但短期籌碼仍待進一步沈澱，上檔壓力仍沉重。

電子指數今創8個交易日新高位置，積極重回主流，成交比重達4成3，台積電(2330)開高走高，漲幅逾1.7%，發揮穩盤作用，股價最高達577元，鴻海(2317)強勢走高大漲逾3%，一度站上月均線位置，大立光(3008)上漲逾2%，股價最高達2940元。IC設計指標股聯發科(2454)開高走楊，大漲逾3.5%，股價最高達973元，股王矽力-KY(6415)早盤衝高後壓回震盪，股價最高達3240元，群聯(8299)、聯詠(3034)、敦泰(3545)等漲幅逾2%。面板股友達(2409)、群創(3481)衝高後壓回，漲幅收斂到1%以內，彩晶(6116)也是開高震盪，盤中漲幅約3.5%。

航運股持續揚帆，早盤成交比重一度逾3成，萬海(2615)數度攻上漲停、股價以114元登歷史天價，長榮(2603)、陽明(2609)漲幅逾6.5%，四維航(5608)、慧洋-KY(2637)也分別大漲5.5%、4.5%，台船(2208)、台航(2617)、榮運(2607)、裕民(2606)也紛紛上漲約3.5%，整體航運股漲勢整齊；另外，台灣疫情升溫，帶動宅配市場火熱，宅配通(2642)大漲逾7%，嘉里大榮(2608)漲幅也達6.5%。

電子指數逢10日線壓回，雖連二日收黑，但因為5日線未跌破前，今就見到明顯反彈表現；金融指數逢10日線、月線壓回，仍守5日線，短線逢壓震盪；未含金電指數站回季線後，上檔有5月12日長黑壓力以及10日線反壓，短線恐不易突破。

兆豐國際投顧表示，台股於本週一見到波段低點15159後，週二隨即展開報復性反彈，惟短線強彈千點之後，近兩日解套賣壓陸續出籠，台股短線再度出現震盪；考量反彈過程電子成交比重仍不足五成，鋼鐵、航運以及原物料股上檔套牢籌碼沉重，在領漲族群未明顯回歸下，加上國內疫情何時能夠降溫，後市仍有待觀察；在技術面16500點以上有月季線、頸線、下降線等層層反壓不易突破下，預期中期仍須反覆震盪築底。

(時報資訊)