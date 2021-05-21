疫情緊張為房市投下不確定因素，尤其是待售建案多的地區更是首當其衝，591新建案統計六都、新竹各行政區的新案餘屋量，前15大餘屋量區域，近半數集中在新北市，像是淡水與板橋區分別奪下冠亞軍，季軍則是北屯，主因是區域內均有推案集中的成熟重劃區因此待售戶數多，餘屋多、選擇也多，建議有買房意願的民眾不妨把握機會，趁著疫情期間先上網多比較。

數字科技旗下591新建案統計全台各行政區新案餘屋量，根據統計顯示，六都前15名待售物件最多的行政區，新北市就佔了7個，接近半數，包括淡水、板橋、新店、新莊、林口、三重以及土城等區域，上述區域由於重劃區多，且建商推案量龐大，也讓新北市成為全台賣壓最高的地方。其中以淡水的7360戶與板橋的5962戶分別位居冠亞軍。

中台灣部分，台中受惠於人口移入紅利與就業紅利，推升自住的購屋需求，建商紛紛插旗推案，房市相當火熱，根據統計資料顯示，台中北屯、南屯與西屯三大屯區餘屋戶數皆入榜前10名，其中又以北屯區4721戶拿下全台第3名。

高雄楠梓由於房價基期低，向來是北高首購熱區，其中高大特區近年來有橋頭科學園區議題帶動區域買氣，加上未來新台17線工程完工後通往鼓山、左營市區可縮短15~20分鐘車程，生活機能日漸健全，也使得建商推案不間斷，根據591新建案市調表示，自去年第4季至今年第1季的時間，僅僅半年內又注入了千戶量體，同時也推升該區餘屋數量。

(時報資訊)