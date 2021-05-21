現在為了疫情的關係，全國孩童改在家遠端上課，使用3C產品時間變多，使得孩童近視的風險提升，長安醫院眼科主任郭鐘元提醒爸媽，在停課不停學期間，遵守盯30分鐘休息10分鐘30／10原則和減少近距離用眼，是對抗孩童「惡視力」的2大護眼重點，不要因為防疫而讓孩子視力失守了。

5歲王小朋友因學校視力篩檢沒有通過，來長安眼科就診，檢查發現度數已達150度，這樣的情況越來越常見。據統計，台灣近視的人口比例，是全球第一高，更值得注意的是，18歲以下學童的近視盛行率高達90％，並且高度近視的盛行率則高達24％。郭鐘元表示，兒童近視不可逆，及早控制利大於弊，千萬不要忽視近視危機，避免以後長大產生眼睛併發症。

郭鐘元表示，目前實證上有效治療孩童近視的方法有使用長效散瞳劑或角膜塑型片，但重點還是用眼習慣的調整，因此，提醒爸媽在這段防疫情間，務必要遵守2大護眼重點 ： 1.「30／10原則」-近距離用眼時，30分鐘就要休息10分鐘 ; 2.「看近減少」-減少各種近距離用眼的工作，不只3C產品，畫畫、拼圖、彈琴看譜…這些都是屬於近距離用眼，一定要適當的減少。

郭鐘元呼籲，如果本來沒有近視，若這段期間小朋友看遠的地方眼睛會瞇眼、頭歪或是想要往前坐，幾乎可以判定近視了，建議等疫情穩定後立即來眼科做追蹤，而本來就有在使用散瞳劑的不要中斷治療。另外，就算孩子視力表現都正常，仍建議半年一次到眼科檢查是比較放心的。

(中時 )