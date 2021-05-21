台中市在疫情之前，即實際操作線上教學，停課不停學。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

教育部宣布至28日全國高中職以下停課，台中市也啟動線上教學，但台中市有學校女老師在視訊上課時，「常見爸爸穿著內褲跑來跑去，請各位爸爸自重」，教育局長楊振昇表示，視訊上課前已提醒家長，在家中規畫一個學生可以安靜、專心的線上學習環境，有的家長可能不知自己會入鏡，提醒家長注意。

「有在線上教學學習課程的小朋友家長請注意，已有多位老師反應，視訊畫面後頭，常見爸爸穿著內褲跑來跑去，請各位爸爸自重」，台中市有國小的校內與家長的群組，多名老師反應，在視訊課程出現家長出現穿著內衣褲從視訊鏡頭後閃過，雖然時間短，但多名女老師反應「觀感不佳」。

教育局在停課不停學前，已通知各校導師必須與家長成立群組，建立聯繫溝通SOP，如果家長無法進行群組溝通，需進行電話溝通留下紀錄，詳細記載溝通對象、日期與時間，聯繫內容包括讓家長知道作業內容、繳交日期等。

線上教啟動，但也發生令老師哭笑不得的尬尷畫面，除了有家長穿著內衣褲屢從畫面後閃過，也有人好奇往視訊鏡頭觀看，不知老師在線上教學，造成其他同學的干擾。

教育局表示，停課在家線上學習之前，已提醒家長能夠規畫一處安靜的空間和場所，讓學生專心的和老師互動和上課

，如果老師以桌上電腦或筆記型電腦和同學用視訊上課，學生線上視訊時，學生的臉會占滿空間，但是有的鏡頭比較遠，可能後面的人或景物會入鏡。

楊振昇說，教育局「線上教學資源中心」提供台中市師生以系統式檢索、單一入口方式串聯各大線上學習平台，有助網路分流使用順暢，另教育局也將持續進行流量監控，提供穩定服務。

「老師也會請學生先讀其他教學資源後，上線一起來討論」，楊振昇指出，提醒家長給學生學生一個能專心學習的空間，不要受打擾，讓視訊課程像在教室一樣獲得完整學習效果，線上學習方式包含視訊同步、影音串流、線上學習平台等各種方式，學校可自行選擇以同步、非同步或混成方式進行線上教學，呼籲家長配合在這在宅學習期間，課業學習都能順利進行。

(中時 )