鄭麗文整理蔡英文執政周年成績單。(取自鄭麗文臉書)

火大520！蔡英文就職五週年「缺水、缺電、疫情爆」 鄭麗文轟：怎會選出這麼無能的政府

蔡英文總統執政滿一周年，也是其執政滿五周年，遇上台灣最嚴重的3缺問題「缺水、缺電、缺疫苗」，國民黨立委鄭麗文昨(20日)在臉書貼出一張「蔡政府執政周年成績單」，並列出九大事件，給出「零分」的分數，更指出「3+11大破口，害全台淪陷，只憑范雲一個人叫得動專業的指揮中心嗎？後面還有什麼貓膩是你們不敢讓民眾知道的。」

鄭麗文20日在臉書指出，「五年前，蔡英文在勝選之夜對民進黨下達要『謙卑、謙卑、再謙卑』，執政的第五年，當蔡英文再度說起謙卑，早已變成『千杯、千杯、再千杯』，還沒從千杯宿醉中醒來？」她整理出蔡英文520執政周年成績單，其中第一， 疫苗採購到哪去了？政治考量凌駕人民安全？第二，缺電危機一再推諉，沒有人要面對能源政策錯誤的事實；第三，沒有稿就不會道歉，文青式喊話根本沒用。

鄭麗文提到第四就是「3+11大破口，害全台淪陷，只憑民進黨立委范雲一個人叫得動『專業的指揮中心』嗎？後面還有什麼貓膩是你們不敢讓民眾知道的，而3+11造成防疫破口害慘台灣，至今也不見做成決策的指揮中心負責」。

鄭麗文指出第五，黑道風頭過了，繼續治國；第六，無預警開放萊豬，犧牲人民食安；第七，內政搞不好，外交政策更失敗；第八，缺電換概念，順勢攻擊公投案，第九則是養網軍打壓異己，甩鍋責任，她說「我們一年前就強力建議蔡政府對於疫情不該鬆懈，應該進行普篩，如今疫情因為桃園諾富特管理不當失控，綠營竟然反過來指責是雙北動作太慢、篩檢能量不夠，但這些不是都是中央該準備的嗎？千錯萬錯都不是民進黨的錯！實在是非常不負責任也很不要臉」。

(中時新聞網)