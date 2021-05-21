桃園市長鄭文燦21日主持防疫會議，鄭文燦表示，桃園公有跟民營56處市場，因人流複雜，請經濟發展局協調自治會，餐飲一律外帶。另外公園遊具、遊戲設施，也請養工處全部封起，暫停使用。

鄭文燦表示，請民眾盡量待在家中，讓病毒沒有傳播途徑，讓社區防線可以建立。另外確診案件比去年大幅提高，有的雖然是輕症，但要分類分流，使輕症患者到集中檢疫所，這段期間政府的服務也不打烊。

鄭文燦也說，桃園公有跟民營市場56處，人流複雜，也曾有足跡紀錄，實施實聯制也不容易，因此請經發局協調自治會，要求市場內餐飲一律外帶，減少脫下口罩機會。

對於集中檢疫所，鄭文燦說，現在桃園有5處，但因為支援雙北，已經接近滿載。他希望再增加3個以上，未來優先讓桃園民眾可以集中檢疫、或者輕症民眾可以入住。

鄭文燦表示，對未戴口罩者，警察局昨天取締46件，未來我希望再加強開罰比例。運動場所部分，公園籃球框都已經拆下，兒童遊戲場部分，請養工處、區公所，把公園遊戲、遊具都圍住，避免青少年、兒童群聚，避免接觸感染風險，不過公園仍沒有封閉。

至於採檢站，鄭文燦說，目前桃園已有14個，民眾需向1922預約，避免擁擠。目前每天最多可篩檢4200位。民眾若要預約，需有接觸活動史還要有症狀，此外採檢後健保卡將雲端註記30天。

有媒體詢問，外傳世界先進員工篩檢陽性隔離中，鄭文燦回應，不管政府或者民間企業，一樣按照疫調方式確定匡列範圍、對象。不會因為這樣影響政府、產業運作，工廠遇到確診一樣按照規範進行。

(中時 )