鑒於國內疫情嚴峻，中央疫情指揮中心於110.05.19宣布提升疫情至全國三級警戒，另依金管會110年5月20日函文，公開發行公司自110年5月24日起至110年6月30日止一律停止召開股東會，故在疫情及相關規定下，該公司原訂110年6月18日召開之股東會將依法延期，中鋼公司將擇日另行召開董事會，重新決議股東會召開日期並依法公告，由於係配合法令辦理，因此若造成股東不便，該公司致表歉意。

中鋼表示，依金管會規定，股東電子投票期間仍依原定時程辦理（110.05.19~110.06.15），請股東於此期間內透過台灣集中保管結算所之 「股東e票通股東會電子投票平台」【網址：https://www.stockvote.com.tw】或透過各證券公司的手機下單軟體，以電子投票方式參與股東會，該公司仍建請股東多多利用電子投票行使股東權利。

中鋼公司原委託凱基證券及永豐金證券辦理受託代理事項的各處所（110.05.26 ~ 110.06.02），基於疫情考量，該公司已取消受託代理的委任，將全面停止受理股東委託出席股東會及換領股東會紀念品，請股東勿再前往。

中鋼表示，110年股東會開會通知書已於110年5月18日寄出，該通知書依然有效，故不會重新寄發，請股東收到後務必妥善保存，如股東需補發通知單，請於110年6月18日前電洽股務代理機構凱基證券（02-23892999）辦理。

中鋼公司股東會紀念品一向深獲股東喜愛，中鋼公司允諾，待中央流行疫情指揮中心解除全國各地區疫情並降至第二級警戒後，中鋼公司會儘速公告可領取紀念品之時段與地點，並安排較寬裕的時間讓股東領取紀念品。

中鋼公司後續發放股東會紀念品的措施如下：

1. 倘若作業時間不及或是延期的股東會當日全國或部分地區仍在疫情(準)第三級警戒時期，股東會當日將不受理紀念品換發，並將安排於股東會後統一辦理。

2. 原擬委託出席股東會（千股以上）的股東，中鋼公司將於疫情緩解（全國各地區疫情降至第二級警戒）後4日起算15日（確定日期後將於該公司網站公告），可於營業時間內持開會通知書正本至全通事務處理股份有限公司、長龍會議顧問股份有限公司及聯洲企管顧問股份有限公司等三家紀念品代發業者的各營業據點兌換(兌換地點相關資訊如附件)

3. 已參加電子投票的股東（不限股數），請於疫情緩解（全國各地區疫情降至第二級警戒）後4日起算15日（確定日期後將於本公司網站公告），於營業時間內前往本公司股務代理機構凱基證券股務代理部領取股東會紀念品

(工商 )