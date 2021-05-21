3、4月期統一發票即將在5月25日開獎，不過1、2月期的統一發票根據財政部統計，1000萬特別獎中獎號碼「80325690」中獎張數16張，只剩下5張未領。

根據資料顯示，還未領的1000萬特別獎5張中獎發票，台北市就有3張，1張是消費者到台北市大安區的熊貓超市購買張君雅小妹妹休閒小丸子、蝦味先、爆米花、卡迪那芋頭片和鮮乳等，零食和飲品花費156元。

另外則是在App Store買第三方應用程式，消費金額490元；以及消費者到台北巿大安區的小七建南門市，購買Fin和鮪魚手捲花費84元。

基隆市也有1張中千萬特別獎還未領，為到基隆市中正區的八方雲集購買招牌水餃，花費82元。以及到苗栗縣竹南鎮的中油加油站加95無鉛汽油，花費金額100元。

同時財政部也統計200萬特獎發票未領情形，1、2月期200萬特獎中獎號碼「95201943」中獎張數共計8張，已經全數領完。

財政部表示，200萬特獎首次出現全數兌領完幣，過去只有1000萬元特別獎出現3次全數兌領情況。

提醒民眾，1、2月期中獎統一發票領獎期間自4月6日起至7月5日，中獎民眾注意領獎時間，不要與財神爺擦肩而過。

(中時 )