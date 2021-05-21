新冠肺炎疫情升溫，雙北淪重災區，除了疫情指揮中心之外，雙北幾乎天天開防疫記者會，有網友近日看完指揮中心、及雙北各自記者會後，直言台北市長柯文哲指示明確，比中央疫情指揮中心的傳遞更快狠準，不虧是醫師出身。

網友aa1477888 昨（20日）在批踢踢發文表示，這兩三天記者會看下來，中央跟雙北市記者會的最大差異，應該就在於「指示」的明確程度吧？社會越亂，政府想做的事情，就要交代越清楚，人民才不會一頭霧水，甚至於錯誤解讀。

網友留言。(圖片翻拍自批踢踢網站)

該網友指出，以台北市來說，誰要做什麼，接下來要怎麼做，都是一般人看到之後，就能夠完全明白的事情，但是中央的記者會，除了報數字之外，比較有明確做為的就是防疫等級，可是防疫等級的應對，內容卻說得很模糊，例如室內不能夠五人群聚，但是上班不在此限，就非常容易讓人誤會，該網友詢問，為什麼台北市的防疫指示可以下得這麼明確？

新北市長侯友宜。（圖/本報資料照）

台北市長柯文哲。（圖為中時資料照／台北市政府提供）

對此，許多鄉民在其PO文下方留言認為，「因為雙北的市長本業都是人命關天的職業，而且都是領導人的角色，這是長期在高壓環境訓練的成果，講求效率和快狠準，雖然太快也有可能會失言或是失誤，但他們倆成功率只有在狀況發生才會那麼獨斷」、「柯P是急重症專家，自然做事快狠準，不跟你打模糊仗的」、「急診醫師沒有那個拖拖拉拉的機會，下指示要快」、「人家台大醫師不是白幹的」。

另有網友則認為立足點不一樣，「這是中央的地方或相配合，各執其所，不互相衝突」、「一個偏執行，一個偏整體政策方向」。

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(中時新聞網)